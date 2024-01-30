Россияне не познали вкуса азербайджанских яиц

Россияне не увидели на полках магазинов импортные яйца, которые должны были остановить рост цен на них, достигший по итогам 2023 года 61,4%.

Продукция из Беларуси, Азербайджана и Турции не попала в розничные сети, поскольку была направлена на переработку, заявили журналистам в ассоциации «Руспродсоюз». В частности, яйца пошли на производство кондитерских и других товаров.

После решения правительства обнулить ввозную пошлину в декабре 2023 года в Россию было ввезено 78 млн штук куриных яиц, уточнили в Россельхознадзоре. Больше всего продукции было поставлено из Беларуси — 69 млн штук. Еще 5,6 млн завезли из Турции и 4,2 млн — из Азербайджана. Однако поставки из-за рубежа не исправили ситуацию с ценами на яйца.

«Продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине», — отметил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

По его словам, зафиксировать цены на рынке скорее помогло заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями. При этом в Руспродсоюзе подчеркнули, что к прошлогодним показателям цены вряд ли вернутся.

Импортные яйца не появились в розничной продаже еще и потому, что торговым сетям невыгодно связываться с иностранными поставщиками из-за проблем с платежами и возможной отмены льгот по пошлине, отметили в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ).

В Минсельхозе заявили, что яйца из Азербайджана и Турции продолжают поступать на российский рынок. С 1 января по 30 июня 2024 года в Россию должно быть ввезено до 1,2 млрд яиц. Согласно данным Росстата, в 2023-м в стране было произведено 38,1 млрд яиц, что на 1,8% больше, чем годом ранее.