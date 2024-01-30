Нормализация с Израилем в обмен на оборонный пакт с США

Саудовская Аравия не будет требовать от Израиля конкретных шагов по признанию палестинского государства, так как пытается добиться заключения оборонного пакта с США, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что королевству будет достаточно принятия еврейским государством на себя политического обязательства двигаться в этом направлении.

По их информации, Эр-Рияд «в ходе неформальных переговоров» сообщил Вашингтону, что США «должны оказать давление» на Израиль с целью прекращения операции в секторе Газа. Еврейское государство также должно «взять на себя политическое обязательство» по созданию в перспективе палестинского государства, однако королевство не потребует от него конкретных шагов в этом направлении. В таком случае Саудовская Аравия будет готова нормализовать отношения с Израилем. Позиция Эр-Рияда объясняется стремлением заключить оборонное соглашение с Вашингтоном до истечения срока действия полномочий президента США Джо Байдена, утверждают источники агентства.

Как поясняет Reuters, подобное соглашение потенциально «изменит структуру Ближнего Востока, объединив двух давних противников и привязав Эр-Рияд к Вашингтону». Оно также укрепит безопасность Израиля на фоне угрозы со стороны Ирана и станет для американского лидера дипломатической победой, которая создаст благоприятный фон в преддверии президентских выборов 5 ноября.