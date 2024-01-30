Кремль о «давлении» Запада на Турцию
Анкара в отношениях с Москвой сохраняет самостоятельный подход, несмотря на «давление» Запада. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Турция - одна из немногих стран, [которая] заняла достаточно принципиальную и самостоятельную позицию в этом плане и продолжает выстраивать с нами торгово-экономическую кооперацию, - цитирует ТАСС Пескова. - Турция сталкивается с беспрецедентным давлением - беспардонным зачастую давлением - англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами».
«Но Турция сохраняет свою суверенность», - заключил представитель Кремля.