В России отреагировали на отказ Армении

Ранее премьер-министр Армении Пашинян заявил, что Ереван больше не может развивать военно-техническое партнерство только с Россией. Он пояснил, что стране необходимо пересмотреть концепцию развития своих вооруженных сил.

«Армения с нами сотрудничала, потому что ей была нужна защита. Видимо, они считают, что эта защита, этот компромисс, статус-кво — все это им больше не нужно. Якобы все теперь вооружены, и никто ни на кого не будет нападать. Значит, Армения считает, что больше ей ничего не угрожает и они теперь сами справятся. Либо им кто-то другой что-то пообещал.

«Это же только слова, политики много сейчас говорят публично. Вероятно, в условиях санкций и этой сложной ситуации Армения делает подобные заявления для Запада. Как только все это закончится, Армения вернется к нам с просьбой о военном сотрудничестве», - заявила Журова.