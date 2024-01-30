Для чемпиона страны «Сабаха» это будет первый матч под руководством легендарного литовского тренера Римаса Куртинайтиса. Олимпийский чемпион-1988 вернулся в Азербайджан спустя 18 лет. В 2000-е годы, напомним, Куртинайтис возглавлял клуб «Гала» и сборную Азербайджана. Под его руководством сборная Азербайджана выиграла Исламиаду и чемпионат Европы среди малых стран.

Работа в Азербайджане была первой для Куртинайтиса на тренерском поприще. После отъезда из Баку знаменитый в прошлом баскетболист «Жальгириса» тренировал в Литве, России, Польше, Италии. Он трижды выигрывал Кубок Европы – один раз с литовским клубом «Летувос Ритас» и дважды с российскими «Химками». С подмосковным клубом он также побеждал в открытом чемпионате России - Единой лиге VTB. Признавался там лучшим тренером года.

Сейчас с 63-летним специалистом подписан контракт на полтора года. До Куртинайтиса «Сабах» на матчи чемпионата Азербайджана выводил исполняющий обязанности главного тренера Никола Бозиновски. В декабре главный тренер команды македонец Бобан Митев покинул ее из-за семейных обстоятельств.

В чемпионате Азербайджана после 12 туров «Сабах» имеет 22 очка и возглавляет турнирную таблицу вместе с «НТД-ИНДИГО» и «Хазри». «Серхедчи» с 17 очками идет на 6-м месте. При этом «пограничники» сейчас тоже на ходу. Команду зимой возглавил турецкий специалист Эврен Алкая, тренирующий также женскую сборную Азербайджана. Под его руководством «Серхедчи» одержал три победы подряд.