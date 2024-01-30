Первый матч «Сабаха» под руководством Римаса Куртинайтиса ВИДЕО
Сегодня матчем «Серхедчи» - «Сабах» продолжится 13-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана.
Для чемпиона страны «Сабаха» это будет первый матч под руководством легендарного литовского тренера Римаса Куртинайтиса. Олимпийский чемпион-1988 вернулся в Азербайджан спустя 18 лет. В 2000-е годы, напомним, Куртинайтис возглавлял клуб «Гала» и сборную Азербайджана. Под его руководством сборная Азербайджана выиграла Исламиаду и чемпионат Европы среди малых стран.
Работа в Азербайджане была первой для Куртинайтиса на тренерском поприще. После отъезда из Баку знаменитый в прошлом баскетболист «Жальгириса» тренировал в Литве, России, Польше, Италии. Он трижды выигрывал Кубок Европы – один раз с литовским клубом «Летувос Ритас» и дважды с российскими «Химками». С подмосковным клубом он также побеждал в открытом чемпионате России - Единой лиге VTB. Признавался там лучшим тренером года.
Сейчас с 63-летним специалистом подписан контракт на полтора года. До Куртинайтиса «Сабах» на матчи чемпионата Азербайджана выводил исполняющий обязанности главного тренера Никола Бозиновски. В декабре главный тренер команды македонец Бобан Митев покинул ее из-за семейных обстоятельств.
В чемпионате Азербайджана после 12 туров «Сабах» имеет 22 очка и возглавляет турнирную таблицу вместе с «НТД-ИНДИГО» и «Хазри». «Серхедчи» с 17 очками идет на 6-м месте. При этом «пограничники» сейчас тоже на ходу. Команду зимой возглавил турецкий специалист Эврен Алкая, тренирующий также женскую сборную Азербайджана. Под его руководством «Серхедчи» одержал три победы подряд.
Матч «Серхедчи» - «Сабах» пройдет в Спортивном центре «Серхедчи» и начнется в 16:00. На YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана будет организована прямая трансляция игры.
Также сегодня состоится встреча «Нефтчи» - «Сумгаит». Она стартует в 19:30.
В первом матче 13-го тура «Хырдалан» обыграл «Гянджу» - 93:87. 3 февраля состоится матч «Джалилабад» - «Шеки», а 4-го – «НТД-ИНДИГО» - «Хазри».
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 22 очка (12 матчей)
2. «НТД-ИНДИГО» - 22 (12)
3. «Хазри» - 22 (12)
4. «Хырдалан» - 21 (13)
5. «Нефтчи» - 20 (12)
6. «Серхедчи» - 17 (12)
7. «Джалилабад» - 16 (12)
8. «Гянджа» - 16 (13)
9. «Сумгаит» - 15 (12)
10. «Шеки» - 12 (12).