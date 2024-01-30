Кремль сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят

Тема Украины будет обсуждаться на встрече президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако, по словам Пескова, которые приводит «Коммерсант», в первую очередь будет обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

«Конечно же, региональные проблемы всегда обсуждаются. Ну и, конечно же, Украина», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

31 января Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что 12 февраля Владимир Путин посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.