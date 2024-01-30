Знаменитый Fitch о трудной победе Азербайджана и легкой победе Алиева

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть достигнуто в первой половине 2024 года, говорится в прогнозе авторитетного рейтингового агентства Fitch по Азербайджану.

«Скорее всего, в мирное соглашение будут включены положения об усилении контроля Азербайджана над созданием Зангезурского коридора до Нахчывана.

После успешной военной операции в Карабахе в сентябре 2023 года Азербайджан укрепил свою региональную безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе и восстановил свое доминирование над упраздненным в настоящее время сепаратистским регионом. Ярким примером этого стало упразднение бывшей Нагорно-Карабахской Республики в январе 2024 года», - добавили в Fitch.

Агентство также прогнозирует легкую победу президента Ильхама Алиева на президентских выборах 7 февраля 2024 года: «Сил, которые могли бы составить серьезную конкуренцию политической власти президента Ильхама Алиева, практически нет».