В Офисе Зеленского признали ошибки при контрнаступлении

«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство. Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограниченный ресурс, а Россия, которую считали масштабной страной с огромным ВПК», - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины указал, что Россия накопила большой объем оружия, а на войну в Украине тратит все, что может найти.

«Они сделали милитарным 42% федерального бюджета, а я думаю, что и больше. Это только прямые ассигнования на войну, а еще есть опосредованные, региональные – это гораздо больший бюджет. Все это надо сломать, а для этого нужна объединенная экономика стран Европы, которая должна помогать украинской экономике, а также объединенные военные производства. Поставки отдельных видов оружия должны быть увеличены. Кроме того, надо решить вопрос количества. Ты не можешь воевать количественно против России - ты можешь воевать качеством тех или иных управленческих и технологических решений», - считает советник главы ОП.

По словам Подоляка, если Украина хочет реализовать свои стратегические цели, а это проигрыш России, то не может «постоянно находиться только в обороне».

«То есть стратегия должна быть абсолютно конкретна, о чем говорит господин Буданов. С одной стороны, истощение на определенных направлениях, что происходит сегодня очень эффективно в Донецкой области… Там идет масштабное уничтожение российских возможностей. С другой стороны, Буданов говорит о том, что мы должны активно атаковать на разных направлениях», - сказал Подоляк.

По его мнению, это нужно, чтобы Россия не могла сконцентрироваться, постоянно искала возможность куда-то подвозить резервы, а для того Украине нужны дальнобойные ракеты, «которыми мы будем поражать российскую логистику».

«Это план, который четко должен фиксировать, что мы не можем стагнировать войну, то есть находиться в одном и том же месте, поэтому надо менять тактику. Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия, возможностями этого оружия уничтожать логистику или накопленные российские резервы. И эти решения должны быть неожиданными для России – это главное. Россия воюет линейно, накапливает резерв на одном направлении и там постоянно движется. Надо забрать у нее возможность прогнозировать, что будет делать Украина», - заявил советник главы ОП.