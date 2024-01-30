В России заявили о совпадении взглядов с Арменией

«С января председательские функции в органах Союза перешли к Армении. Уважаемый Никол Воваевич, хочу пожелать армянским коллегам успехов. Мы внимательно изучили предложенные вами приоритеты дальнейшего развития интеграции.

Они преемственны, во многом совпадают с позицией российской стороны. Готовы, конечно, оказывать всяческую поддержку для их реализации», – сказал Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля, говорится в материале РИА Новости. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Кыргызстана Акылбеком Жапаровым и главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым, а также выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.