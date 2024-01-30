Посольство США в Армении предупреждает своих сотрудников
Сегодня, 2 февраля, на сайте посольства США в Армении было опубликовано предупреждение, в котором сотрудникам посольства и их семьям запрещается без особой необходимости посещать регионы Варденис, Горис, Кафан, а через село Ерасх следует проезжать без остановки в этом населенном пункте.
Граждане США должны проявлять осторожность на некоторых участках вблизи армяно-азербайджанской границы, отмечается в сообщении дипведомства.
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