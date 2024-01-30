Байрамов об опасности военной помощи Армении

Военная помощь Армении со стороны Евросоюза под любым предлогом подорвет мир в регионе Южного Кавказа, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

Глава азербайджанской дипломатии также отметил, что спустя 30 лет в регионе впервые сформировались благоприятные условия для достижения мира между Баку и Ереваном. Байрамов добавил, что «предоставление Евросоюзом военной помощи Армении под каким-либо предлогом, желание оказать покровительство лишь подорвут процесс установления устойчивого мира в регионе Южного Кавказа».

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан «является надежным партнером ЕС, а демонстрируемые по отношению к Баку политика двойных стандартов и несправедливый подход не способствуют устойчивому миру в регионе». Кроме того, «принятие антиазербайджанского решения в Парламентской ассамблее Совета Европы не служит диалогу», сказал он.