Зачитан обвинительный акт Бахтияру Гаджиеву
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева.
Как сообщает Turan, на сегодняшнем заседании был объявлен обвинительный акт.
Согласно акту, Гаджиеву инкриминируются деяния, предусматривающие ответственность по следующим статьям УК Азербайджана: 221 (хулиганство), 289 (неуважение к суду), 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем), 206 (контрабанда), 213.1 (уклонение от уплаты налогов), 320.1 (подделка документов) и 320.2 (использование поддельных документов).