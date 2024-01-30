Apple стал самым дорогим брендом в мире

Бренд компании Apple признан самым дорогим в мире по версии ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500.

Фирма обогнала конкурентов из корпораций Microsoft, Google и Amazon, сообщила международная консалтинговая организация Brand Finance. По ее данным, стоимость бренда Apple увеличилась в 2023 году на 74%, достигнув отметки в $517 млрд.

Корпорация Microsoft заняла вторую строчку в списке, стоимость ее бренда составила $340 млрд (рост на 78%).

На третьем месте - компания Google, стоимость бренда которой оценивается в $333 млрд (данных о приросте не приводится).

Brand Finance - ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах.