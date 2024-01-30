Азербайджанская железная дорога: цели достигнуты, остаются вызовы статья концептуальная
За последние 20 лет Азербайджанские железные дороги (АЖД), пользующиеся репутацией передовой и стабильной компании, стали одним из ведущих игроков транспортного сектора страны, который внес значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.
Глубоко символично, что период современного развития АЖД начался в 2003 году, когда к руководству страной пришел Ильхам Алиев. Именно при главе государства мощно стартовал процесс качественной перестройки национальной экономики и, в частности, возникли уникальные возможности для развития железных дорог, ставшие следствием целенаправленной стратегии развития и крупных инвестиций.
Многие цели АЖД уже достигнуты, некоторые все еще остаются вызовом, и для их достижения во всех сферах ведется серьезная работа.
Перестройка и ускорение
АЖД, как структура, переживает коренные изменения, трансформацию. Традиционная структура управления, внутрикорпоративные операции, стратегия развития, социальные интересы и обязанности сотрудников последовательно реорганизуются на основе международных критериев и стандартов. В стратегическом плане АЖД выбрала путь корпоратизации, сформировав более прозрачную и эффективную структуру управления, позволившую оптимизировать количество действующих станций со 108 до 69, что обеспечило переход на более эффективную и гибкую модель работы.
В результате, благодаря оптимизации затрат и обеспечению дополнительной прибыли, АЖД впервые выступили в качестве компании-инвестора, вложив в 2023 году в свои проекты 35 миллионов манатов.
Эти вложения позволили компании:
- заменить рельсы на 16 километрах путей;
- капитально отремонтировать 22 километра путей на станциях Кишлы, Баладжары, а также на участках Ени Сураханы-Сураханы, Ени Сураханы-Говсаны;
- впервые соединить порт Зыря с сетью железных дорог;
- впервые с 1960-х годов начать реконструкцию путей Баладжарского сортировочного парка;
- построить железнодорожный терминал на территории азербайджанской Астары.
В 2024 году инвестиции АЖД превысят уже 50 миллионов манатов и будут задействованы в осуществлении следующих проектов:
- будет отремонтирована железнодорожная станция Алят-Главная;
- будет расширена станция Ялама;
- завершится реконструкция Баладжарского сортировочного парка...
В настоящее время одним из приоритетных направлений процесса трансформации является перевод АЖД из традиционного формата государственного учреждения в формат корпоративной компании с сохранением основных принципов работы.
И мчится наш локомотив
Согласно указаниям президента Ильхама Алиева, был существенно обновлен подвижной состав железных дорог Азербайджана.
В том числе:
- В рамках сотрудничества со Stadler Rail Group в 2015-2018 годах были приобретены лучшие в своем классе электропоезда для использования на направлениях внутри страны, в том числе на Апшеронской кольцевой линии.
- В 2019 году в рамках программы обновления локомотивного парка в страну было поставлено 50 локомотивов, работающих на постоянном и переменном токе. Был подписан контракт на закупку 10 дизельных и электропоездов FLIRT производства Stadler. Четыре из которых доставлены в страну в 2023 году и будут задействованы по окончании соответствующих испытаний. В 2024 году планируется пополнить парк и другими поездами.
- В 2023 году параллельно с приобретением новых поездов было подписано соглашение с Stadler Rail Group о создании Регионального сервисного центра, который будет осуществлять ремонт и техническое обслуживание всех типов транспортных средств марки Stadler. Услугами этого центра смогут воспользоваться и железнодорожные операторы региона, эксплуатирующие те же типы поездов.
Несмотря на войну в Украине
За последние 20 лет в Азербайджане зафиксирован значительный рост объема грузоперевозок по железной дороге. Чтобы сделать его устойчивым, модернизируются существующие и строятся новые железнодорожные линии.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), один из важнейших сегментов сообщения Восток-Запад, была открыта в 2017 году, чтобы увеличить пропускную способность международных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан. Дорога БТК вдохнула новую жизнь в транспортно-торговый коридор Китай-Европа-Китай. Через несколько месяцев, когда завершится расширение грузинского участка трассы Баку-Тбилиси-Карс, ее пропускная способность увеличится с одного до пяти миллионов тонн в год.
Помимо этого:
- За последние годы наблюдался значительный рост грузоперевозок через Азербайджан, особенно транзитных, объем которых возрос почти на 80 процентов;
- В 2019-2023 годах общий объем грузоперевозок увеличился на 3,1 миллиона тонн, а транзитные грузоперевозки - на 3 миллиона тонн;
- В 2023 году железнодорожным транспортом Азербайджана были перевезены более 18 миллионов тонн общих и около 7 миллионов тонн транзитных грузов;
- Наблюдавшийся в 2022 году рост объемов грузоперевозок, вызванный последствиями российско-украинской войны, удалось сохранить и в 2023 году.
В рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» успешно завершены 60 процентов строительных работ на терминале в иранской Астаре, в котором в 2023 году была осуществлена перевалка около 700 тысяч тонн грузов. Свой вклад в развитие МТК «Север-Юг» внес и новый терминал, построенный в азербайджанской Астаре.
Чтобы увеличить объемы транзитных грузов, а также усилить эффективность менеджмента Срединного коридора, являющегося международной транспортной артерией, железнодорожные ведомства Азербайджана, Казахстана и Грузии создали совместное предприятие.
Возобновлены перевозки китайских грузов по территории Азербайджана в рамках Срединного коридора. Контейнерные блок-поезда с импортными и транзитными грузами добираются по Срединному коридору из Китая до Азербайджана в среднем за 8-10 дней, что почти в два раза быстрее сроков доставки по традиционным маршрутам (15-18 дней).
Рекорды пассажирских перевозок
Приносит свои плоды и постоянная работа по реконструкции железных дорог. Прекращена эксплуатация вышедших из строя поездов, капитально отремонтированы станции, вокзалы и остановки вдоль Апшеронской кольцевой линии, что, безусловно, повысило доверие граждан к железным дорогам.
В результате:
- С 2015 года введены в эксплуатацию скоростные поезда на линии Баку-Сумгаит-Баку;
- В 2017 году был реконструирован железнодорожный вокзал Баку, на котором была полностью обновлена инфраструктура обслуживания пассажиров;
- В том же году была построена 110-километровая линия Баку-Сабунчи-Пиршаги-Сумгаит-Хырдалан-Баладжары-Баку, связавшая бакинцев с четырнадцатью населенными пунктами Апшерона по двум разным маршрутам;
- В 2018-2020 годах были реконструированы и введены в строй железнодорожные вокзалы Сумгаита и Сабунчи, а также остановки Забрат-1, Мухаммеди и станция Забрат-2;
- Был открыт участок кольцевой апшеронской железнодорожной линии Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгаит.
В 2023 году АЖД перевезла семимиллионного пассажира, пробив тем самым рекордный потолок. Это стало возможным благодаря выпуску дополнительных поездов на Апшеронский кольцевой маршрут, открытию линии Баку-Габала-Баку, а также продлению маршрута Баку-Гянджа -Агстафа с новыми остановками на станциях Говлар (Товуз) и Далляр (Шамкир).
Наибольшее число пассажиров, перевозимых в течение дня по Апшеронской кольцевой линии, в среднем по месяцам составило 26 000 человек (для сравнения: в 2022 году – 19 400).
Железная дорога современного века
- В 2007 году была построена и введена в строй железнодорожная линия Алят - Алят-Порт;
- В 2010-2014 годах в рамках государственной программы развития системы железнодорожного транспорта были капитально отремонтированы 917 километров железнодорожной линии Баку - Бёюк-Кясик;
- В 2015-2017 годах капитально отремонтировано 200 километров магистральных железнодорожных линий;
- В 2017 году завершено строительство 8,3-километровой железнодорожной линии Астара (Азербайджан) - Астара (Иран), а также железнодорожного моста через Астара-чай;
- В 2021 году состоялось открытие 43-километровой однопутной железнодорожной линии Ляки-Габала.
Также в 2022-2023 годах было завершено строительство новых Баладжарского и Гянджинского локомотивных депо. В 2023 году был построен второй железнодорожный мост через Куру, а также капитально отремонтированы железнодорожные мосты через Араз и Куру.
«Великое возвращение» по железной дороге
Масштабные восстановительные и строительные работы, начатые на землях, освобожденных в результате 44-дневной Отечественной войны, охватывают и железную дорогу. Привлекая на эти территории рабочие поезда, АЖД, наряду с активным участием в осуществлении проектов, восстанавливает также собственную инфраструктуру.
- В 2021 году президент Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд. Чуть позже началось проектирование и строительство железнодорожной линии;
- Железная дорога Горадиз-Агбенд является частью мультимодального транспортного коридора, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном;
- В настоящее время завершено 82 процента проектных и 47 процентов строительных работ по прокладке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд;
- В 2021 году начато проектирование и строительство железнодорожной линии Барда-Агдам;
- Завершено строительство участка этой линии до города Агдам, также достроены станции на этой линии;
- Начаты проектные работы по восстановлению железной дороги Агдам-Ханкенди.
Цифровизация железных дорог
Это – одно из основных направлений стратегической перестройки АЖД, которое охватывает все сферы - автоматизацию производственных участков и корпоративных функций, разработку бизнес-процессов, создание центральной системы отчетности, оптимизацию человеческого капитала…
В рамках процесса цифровизации:
- Сформирована сильная команда по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ);
- Разработана стратегия развития ИКТ;
- Предстоит совершенствование технологической базы, автоматизация систем управления проектами в областях транспорта, активов и инвестиций, создание ориентированной на клиентов грузовой и коммерческой системы, а также системы отслеживания движения локомотивов посредством GPS;
- С партнерами в Азербайджане и за рубежом начата работа по автоматизации логистических коридоров с использованием цифровых электронных подписей и криптографических средств.
В 2023 году было запущено мобильное приложение ADY Mobile, которое позволяет пассажирам удобнее организовывать свои поездки. Благодаря ADY Mobile стало проще приобретать и возвращать билеты по всем направлениям, пополнять баланс, проверять расписание поездов и быть в курсе всех новостей, связанных с железными дорогами.
Для устранения очередей в кассах и минимизации ущерба в поездах, курсирующих по Апшеронской кольцевой железнодорожной линии, прекращено использование бумажных билетов. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд бесконтактно при помощи банковских карт с поддержкой NFC или проездных карт АЖД.
В целом же, в АЖД был разработан документ «Стратегия-2030», определяющий цели компании до 2030 года, а также программу их достижения.
На пути к экологическому, социальному и корпоративному управлению
Став в 2023 году членом Глобального договора ООН, компания «Азербайджанские железные дороги» значительно усовершенствовала программу деятельности, которая охватывает сферы экологического, социального и корпоративного управления (ESG).
В рамках мер ESG, направленных на снижение вредных выбросов в окружающую среду, АЖД эксплуатирует в пассажирских перевозках только электропоезда, а также популяризирует использование экологически чистых и полезных для здоровья граждан велосипедов, стоянки которых организованы на железнодорожных станциях.
В целях продвижения «зеленой энергетики» и сокращения выбросов углекислого газа на крышах новых локомотивных депо в Баладжары и Гяндже были установлены свыше 650 солнечных панелей, обеспечивавших здания электроэнергией.
Также АЖД принимает все необходимые меры, чтобы избежать ущерба окружающей среде при строительстве железных дорог. Так, чтобы не повредить лесной массив на 85-м километре линии Горадиз-Агбенд, в районе станции Миндживан были пересажены все деревья, в рамках проекта Барда-Агдам вдоль железнодорожной колеи уже высажены сосны и другие виды деревьев. Помимо этого, АЖД используют инновационные технологические решения для сокращения использования бумаги во внутренней документации.