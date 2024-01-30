Эльнур Мамедов, отдел экономики 17:03

За последние 20 лет Азербайджанские железные дороги (АЖД), пользующиеся репутацией передовой и стабильной компании, стали одним из ведущих игроков транспортного сектора страны, который внес значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Глубоко символично, что период современного развития АЖД начался в 2003 году, когда к руководству страной пришел Ильхам Алиев. Именно при главе государства мощно стартовал процесс качественной перестройки национальной экономики и, в частности, возникли уникальные возможности для развития железных дорог, ставшие следствием целенаправленной стратегии развития и крупных инвестиций. Многие цели АЖД уже достигнуты, некоторые все еще остаются вызовом, и для их достижения во всех сферах ведется серьезная работа.

Перестройка и ускорение АЖД, как структура, переживает коренные изменения, трансформацию. Традиционная структура управления, внутрикорпоративные операции, стратегия развития, социальные интересы и обязанности сотрудников последовательно реорганизуются на основе международных критериев и стандартов. В стратегическом плане АЖД выбрала путь корпоратизации, сформировав более прозрачную и эффективную структуру управления, позволившую оптимизировать количество действующих станций со 108 до 69, что обеспечило переход на более эффективную и гибкую модель работы. В результате, благодаря оптимизации затрат и обеспечению дополнительной прибыли, АЖД впервые выступили в качестве компании-инвестора, вложив в 2023 году в свои проекты 35 миллионов манатов. Эти вложения позволили компании: - заменить рельсы на 16 километрах путей; - капитально отремонтировать 22 километра путей на станциях Кишлы, Баладжары, а также на участках Ени Сураханы-Сураханы, Ени Сураханы-Говсаны; - впервые соединить порт Зыря с сетью железных дорог; - впервые с 1960-х годов начать реконструкцию путей Баладжарского сортировочного парка; - построить железнодорожный терминал на территории азербайджанской Астары.

В 2024 году инвестиции АЖД превысят уже 50 миллионов манатов и будут задействованы в осуществлении следующих проектов: - будет отремонтирована железнодорожная станция Алят-Главная; - будет расширена станция Ялама; - завершится реконструкция Баладжарского сортировочного парка... В настоящее время одним из приоритетных направлений процесса трансформации является перевод АЖД из традиционного формата государственного учреждения в формат корпоративной компании с сохранением основных принципов работы. И мчится наш локомотив Согласно указаниям президента Ильхама Алиева, был существенно обновлен подвижной состав железных дорог Азербайджана. В том числе: - В рамках сотрудничества со Stadler Rail Group в 2015-2018 годах были приобретены лучшие в своем классе электропоезда для использования на направлениях внутри страны, в том числе на Апшеронской кольцевой линии. - В 2019 году в рамках программы обновления локомотивного парка в страну было поставлено 50 локомотивов, работающих на постоянном и переменном токе. Был подписан контракт на закупку 10 дизельных и электропоездов FLIRT производства Stadler. Четыре из которых доставлены в страну в 2023 году и будут задействованы по окончании соответствующих испытаний. В 2024 году планируется пополнить парк и другими поездами. - В 2023 году параллельно с приобретением новых поездов было подписано соглашение с Stadler Rail Group о создании Регионального сервисного центра, который будет осуществлять ремонт и техническое обслуживание всех типов транспортных средств марки Stadler. Услугами этого центра смогут воспользоваться и железнодорожные операторы региона, эксплуатирующие те же типы поездов.

Несмотря на войну в Украине За последние 20 лет в Азербайджане зафиксирован значительный рост объема грузоперевозок по железной дороге. Чтобы сделать его устойчивым, модернизируются существующие и строятся новые железнодорожные линии. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), один из важнейших сегментов сообщения Восток-Запад, была открыта в 2017 году, чтобы увеличить пропускную способность международных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан. Дорога БТК вдохнула новую жизнь в транспортно-торговый коридор Китай-Европа-Китай. Через несколько месяцев, когда завершится расширение грузинского участка трассы Баку-Тбилиси-Карс, ее пропускная способность увеличится с одного до пяти миллионов тонн в год. Помимо этого: - За последние годы наблюдался значительный рост грузоперевозок через Азербайджан, особенно транзитных, объем которых возрос почти на 80 процентов; - В 2019-2023 годах общий объем грузоперевозок увеличился на 3,1 миллиона тонн, а транзитные грузоперевозки - на 3 миллиона тонн; - В 2023 году железнодорожным транспортом Азербайджана были перевезены более 18 миллионов тонн общих и около 7 миллионов тонн транзитных грузов; - Наблюдавшийся в 2022 году рост объемов грузоперевозок, вызванный последствиями российско-украинской войны, удалось сохранить и в 2023 году. В рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» успешно завершены 60 процентов строительных работ на терминале в иранской Астаре, в котором в 2023 году была осуществлена перевалка около 700 тысяч тонн грузов. Свой вклад в развитие МТК «Север-Юг» внес и новый терминал, построенный в азербайджанской Астаре. Чтобы увеличить объемы транзитных грузов, а также усилить эффективность менеджмента Срединного коридора, являющегося международной транспортной артерией, железнодорожные ведомства Азербайджана, Казахстана и Грузии создали совместное предприятие. Возобновлены перевозки китайских грузов по территории Азербайджана в рамках Срединного коридора. Контейнерные блок-поезда с импортными и транзитными грузами добираются по Срединному коридору из Китая до Азербайджана в среднем за 8-10 дней, что почти в два раза быстрее сроков доставки по традиционным маршрутам (15-18 дней).

Рекорды пассажирских перевозок Приносит свои плоды и постоянная работа по реконструкции железных дорог. Прекращена эксплуатация вышедших из строя поездов, капитально отремонтированы станции, вокзалы и остановки вдоль Апшеронской кольцевой линии, что, безусловно, повысило доверие граждан к железным дорогам. В результате: - С 2015 года введены в эксплуатацию скоростные поезда на линии Баку-Сумгаит-Баку; - В 2017 году был реконструирован железнодорожный вокзал Баку, на котором была полностью обновлена инфраструктура обслуживания пассажиров; - В том же году была построена 110-километровая линия Баку-Сабунчи-Пиршаги-Сумгаит-Хырдалан-Баладжары-Баку, связавшая бакинцев с четырнадцатью населенными пунктами Апшерона по двум разным маршрутам; - В 2018-2020 годах были реконструированы и введены в строй железнодорожные вокзалы Сумгаита и Сабунчи, а также остановки Забрат-1, Мухаммеди и станция Забрат-2; - Был открыт участок кольцевой апшеронской железнодорожной линии Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгаит. В 2023 году АЖД перевезла семимиллионного пассажира, пробив тем самым рекордный потолок. Это стало возможным благодаря выпуску дополнительных поездов на Апшеронский кольцевой маршрут, открытию линии Баку-Габала-Баку, а также продлению маршрута Баку-Гянджа -Агстафа с новыми остановками на станциях Говлар (Товуз) и Далляр (Шамкир). Наибольшее число пассажиров, перевозимых в течение дня по Апшеронской кольцевой линии, в среднем по месяцам составило 26 000 человек (для сравнения: в 2022 году – 19 400).

Железная дорога современного века - В 2007 году была построена и введена в строй железнодорожная линия Алят - Алят-Порт; - В 2010-2014 годах в рамках государственной программы развития системы железнодорожного транспорта были капитально отремонтированы 917 километров железнодорожной линии Баку - Бёюк-Кясик; - В 2015-2017 годах капитально отремонтировано 200 километров магистральных железнодорожных линий; - В 2017 году завершено строительство 8,3-километровой железнодорожной линии Астара (Азербайджан) - Астара (Иран), а также железнодорожного моста через Астара-чай; - В 2021 году состоялось открытие 43-километровой однопутной железнодорожной линии Ляки-Габала. Также в 2022-2023 годах было завершено строительство новых Баладжарского и Гянджинского локомотивных депо. В 2023 году был построен второй железнодорожный мост через Куру, а также капитально отремонтированы железнодорожные мосты через Араз и Куру. «Великое возвращение» по железной дороге Масштабные восстановительные и строительные работы, начатые на землях, освобожденных в результате 44-дневной Отечественной войны, охватывают и железную дорогу. Привлекая на эти территории рабочие поезда, АЖД, наряду с активным участием в осуществлении проектов, восстанавливает также собственную инфраструктуру. - В 2021 году президент Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд. Чуть позже началось проектирование и строительство железнодорожной линии;

- Железная дорога Горадиз-Агбенд является частью мультимодального транспортного коридора, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном; - В настоящее время завершено 82 процента проектных и 47 процентов строительных работ по прокладке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд; - В 2021 году начато проектирование и строительство железнодорожной линии Барда-Агдам; - Завершено строительство участка этой линии до города Агдам, также достроены станции на этой линии; - Начаты проектные работы по восстановлению железной дороги Агдам-Ханкенди. Цифровизация железных дорог Это – одно из основных направлений стратегической перестройки АЖД, которое охватывает все сферы - автоматизацию производственных участков и корпоративных функций, разработку бизнес-процессов, создание центральной системы отчетности, оптимизацию человеческого капитала… В рамках процесса цифровизации: - Сформирована сильная команда по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ); - Разработана стратегия развития ИКТ; - Предстоит совершенствование технологической базы, автоматизация систем управления проектами в областях транспорта, активов и инвестиций, создание ориентированной на клиентов грузовой и коммерческой системы, а также системы отслеживания движения локомотивов посредством GPS; - С партнерами в Азербайджане и за рубежом начата работа по автоматизации логистических коридоров с использованием цифровых электронных подписей и криптографических средств.