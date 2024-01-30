Буданов рассказал детали потопления российского корабля
Российский ракетный катер «Ивановец» затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников. О деталях операции рассказал украинским СМИ начальник Главного управления разведки Минобороны Буданов.
«В ходе проведения специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля управлением было спланировано и осуществлено уничтожение «Ивановца» на рейде озера Донузлав. Во время уничтожения указанного корабля было осуществлено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в корпус корабля. В результате полученных повреждений корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, которую проводил противник, не увенчалась успехом», - заявил Буданов.