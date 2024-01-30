Программа развития Sabahın Gücü — программа, созданная впервые в стране Группой компаний STP в целях повышения профессионального развития молодых людей, обучающихся в сфере машиностроения.

Цель программы – поддержать развитие молодежи страны путем обеспечения подготовки успешных молодых кадров, которые будут работать в сфере промышленности в качестве профессионалов высокого уровня в соответствии с современными вызовами, а также способствовать политике повышения кадрового потенциала нашей страны.

Молодежь проявила большой интерес к программе, стартовавшей в 2023 году. За первый месяц после анонса программы заявки на вступление в программу подали более 1000 молодых людей. По итогам выборов 43 из 50 молодых людей, участвующих в программе, успешно завершили ее. В ходе программы с целью повышения технических знаний и навыков общения стажеров были организованы различные тренинги, а также привлечена к программе команда наставников из числа сотрудников STP для обеспечения их профессиональной подготовки. В программе развития были задействованы инженеры-промышленники, инженеры-механики, химики и электротехники, специалисты по автоматизации технологических процессов и информационным технологиям, технические специалисты.

Выступая на мероприятии, главный администратор кадров группы компаний STP, руководитель программы развития Sabahın Gücü Шола Алиева отметила, что развитие молодежи является одним из приоритетных вопросов для группы компаний STP. Подчеркнув, что за последние 3 года до 250 молодых людей получили образование профессиональных инженеров-технологов, он отметил, что целью программы развития Sabahın Gücü в этом направлении является дальнейшее повышение интереса к сфере промышленного инжиниринга среди молодежи страны, вовлекая в этот процесс больше молодых людей.

Молодые люди, успешно прошедшие программу, получили возможность работать в различных компаниях группы компаний STP, а также в других крупных компаниях, работающих в промышленной сфере нашей страны.

В мероприятии приняли участие руководители ряда высших учебных заведений, которые поздравили выпускников и пожелали им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. Руководство Группы компаний STP, в свою очередь, вручило благодарственные письма руководителям вузов, оказавших поддержку в рамках программы.

Также на мероприятии был подписан меморандум о взаимопонимании между Фондом развития образования и STP о взаимном сотрудничестве в будущих проектах.

Следует отметить, что программа развития Sabahn Gucü вновь начала процесс отбора, чтобы обеспечить непрерывное профессиональное развитие молодежи. Чтобы присоединиться к программе, вы можете отправить свое резюме на адрес электронной почты [email protected], указав в теме письма свою специальность. При этом подать заявку можно по ссылке stpcareer.com/vacancies/9.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых Группой компаний STP, вы можете получить, позвонив в информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или пройдя на ее страницы в социальных сетях.