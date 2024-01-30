Путин заявил о «сложной ситуации» на фронте
На одном из участков фронта сложилась «сложная ситуация» из-за беспилотников, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы».
«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом, на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами, но это практически везде так», — цитирует РБК российского президента.
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