Макрон резко отреагировал на убийство французов российской армией

Лидер Франции Эммануэль Макрон резко среагировал на убийство двух французских волонтеров в Бериславе (Херсонская область), случившееся 1 февраля.

Политик подтвердил, что граждане Франции погибли в результате российского удара и назвал это «трусливым актом».

«Трусливый и возмутительный акт. Мои мысли с их родственниками и ранеными товарищами», - написал Макрон в X.

Также он выразил солидарность волонтерам, которые преданно помогают людям, несмотря на опасность.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин 1 февраля сообщил, что в результате российского удара по Бериславу погибли и пострадали иностранные волонтеры. Погибли двое граждан Франции, еще трое иностранцев получили легкие травмы.