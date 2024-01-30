По центральному району Херсона войска России ударили авиабомбой, сообщила Херсонская городская военная администрация.

По данным ГВА, в результате удара по центру Херсона ранены 17-летний подросток и женщина 73 лет, которая находилась во дворе.

Также в результате авиудара повреждены многоэтажные и частные дома в центральном районе города, сообщила ГВА. Как уточнил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, разрушен трехэтажный дом и повреждены соседние здания.