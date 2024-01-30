После полномасштабного вторжения РФ в Украину в российской армии расширился перечень услуг за взятки. Об этом сообщает разведка Великобритании, которая ссылается на статью в независимых российских СМИ, где говорится о коррупции в российской армии.

Отмечается, что издание исследовало более тысячи случаев взяточничества во вражеской армии, где вовлечены в коррупционные схемы командиры и их подчиненные военнослужащие.

Отмечается, что взятки давали или требовали за различные "услуги", в частности, такие как: отпуск, аттестация по физической подготовке, воинское звание, водительские права и избежание дисциплинарных взысканий против солдат за пользование смартфонами или за пьянство.

В разведке отмечают, что после февраля 2022 года, то есть после полномасштабного вторжения в Украину, "набор услуг" за взятки в армии РФ был расширен, военные начали платить еще и за справки о ранениях, награды за участие в "СВО - специальной военной операции", то есть войну в Украине, уклонение от отправки на боевое задание.

"Эта деятельность может быть прибыльной для коррумпированных офицеров", - отмечается в сообщении британской разведки. При этом в разведке ссылаются на тарифы за такие "услуги", где речь идет о суммах от 40 тысяч рублей (более 400 долларов) до миллиона рублей (более 11 тысяч долларов).

Разведка отмечает, что коррупция уже давно является проблемой в вооруженных силах России. При этом напомнила, что журналист Дмитрий Холодов расследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в Москве в октябре 1994 года.

"Вполне вероятно, что коррупция значительно подрывает эффективность российской армии. Существует малая вероятность, что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции", - добавили в разведке.