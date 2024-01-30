Армянские лоббисты в США вновь затеяли недоброе

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 17:51

После восстановления Азербайджаном своего суверенитета над Карабахом армянские лоббисты в странах Запада пытаются завуалировать нападки на Азербайджан пресловутым «вопросом прав человека». На сей раз несколько членов Сената США представили проект резолюции, требующий от госсекретаря представить отчет о практике соблюдения прав человека в Азербайджане. Авторами проекта резолюции являются сенатор-республиканец Билл Кэссиди, представляющий штат Луизиана, и сенатор-демократ Эдвард Марк из Массачусетса. В проекте резолюции содержится призыв подготовить и представить в Сенат отчет о «нарушениях прав человека, допущенных Азербайджаном в отношении этнических армян».

Сенатор Кэссиди утверждает, что Азербайджан «бульдозерами разрушает священные для армян места в Карабахе». А сенатор Марк заявил, что Азербайджан должен быть «привлечен к ответственности» за решение карабахского вопроса силовым путем. К Кэссиди и Марку присоединились сенаторы США Марко Рубио (республиканец от Флориды), Питер Уэлч (демократ от штата Вермонт), Боб Менендес (демократ от Нью-Джерси), Гэри Питерс (демократ от Мичигана), Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) и Шелдон Уайтхаус (штат Род-Айленд). Проект резолюции поддержали многочисленные неправительственные организации США, в том числе Freedom House, Фонд прав человека, Международная федерация прав человека, Центр международной политики, институт Куинси и другие. Разумеется, проектом резолюции доволен Армянский национальный комитет, который ведет работу против Азербайджана в обеих палатах Конгресса США.