Армянские лоббисты в США вновь затеяли недоброе
После восстановления Азербайджаном своего суверенитета над Карабахом армянские лоббисты в странах Запада пытаются завуалировать нападки на Азербайджан пресловутым «вопросом прав человека». На сей раз несколько членов Сената США представили проект резолюции, требующий от госсекретаря представить отчет о практике соблюдения прав человека в Азербайджане.
Авторами проекта резолюции являются сенатор-республиканец Билл Кэссиди, представляющий штат Луизиана, и сенатор-демократ Эдвард Марк из Массачусетса. В проекте резолюции содержится призыв подготовить и представить в Сенат отчет о «нарушениях прав человека, допущенных Азербайджаном в отношении этнических армян».
Сенатор Кэссиди утверждает, что Азербайджан «бульдозерами разрушает священные для армян места в Карабахе». А сенатор Марк заявил, что Азербайджан должен быть «привлечен к ответственности» за решение карабахского вопроса силовым путем.
К Кэссиди и Марку присоединились сенаторы США Марко Рубио (республиканец от Флориды), Питер Уэлч (демократ от штата Вермонт), Боб Менендес (демократ от Нью-Джерси), Гэри Питерс (демократ от Мичигана), Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) и Шелдон Уайтхаус (штат Род-Айленд).
Проект резолюции поддержали многочисленные неправительственные организации США, в том числе Freedom House, Фонд прав человека, Международная федерация прав человека, Центр международной политики, институт Куинси и другие. Разумеется, проектом резолюции доволен Армянский национальный комитет, который ведет работу против Азербайджана в обеих палатах Конгресса США.
Напомним, что американский Армянский национальный комитет стал инициатором антиазербайджанских выступлений республиканских кандидатов в президенты Вивека Рамасвами, Рона Десантиса и независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Эти политики, которые в настоящее время не участвуют в избирательной гонке, обещали поддержку Белого дома для реализации «права армян Нагорного Карабаха на самоопределение».
А несколько дней назад члены Сената США Бенджамин Кардин (штат Мэриленд) и Элизабет Уоррен (Массачусетс) направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором призвали исключить Азербайджан из списка стран-участников многонациональных учений в 2024 году.
Напомним, в письме сенаторы сослались на «Закон Лихи», напрямую запрещающий прямую военную помощь США странам с правами человека.
Отметим, что в прошлом году армянскому лобби удалось восстановить правовую силу 907-й поправки против Азербайджана. С начала 2000-х годов Конгресс ежегодно приостанавливал действие данной поправки на основании обращения администрации Белого дома о поддержке совместных действий Азербайджана с США в борьбе с международным терроризмом.