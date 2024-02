Представитель Министерства иностранных дел Великобритании Крис Аллан посетил Тертерский район. Об этом сообщается в публикации посольства Великобритании в Азербайджане в соцсети Х.

«Вдохновляющая поездка в Тертер Криса Аллана и консула Эдварда Кримбла. Мы стали свидетелями невероятной работы женской команды по разминированию, а также женщины, управляющей пчеловодческим бизнесом. Поддерживать азербайджанских женщин – честь для нас», - говорится в публикации.

Inspiring visit to Terter with FCDO representative Chris Alan and @crymble_ed witnessing the incredible work of a female demining team and a resilient woman managing a beekeeping business. We are proud to support women in Azerbaijan. pic.twitter.com/XVx0i0cjNU