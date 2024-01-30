Венгрия о своем «триумфе»

Венгрия добилась «триумфа» на саммите Европейского союза (ЕС), не допустив передачи предназначенных для нее средств по договору с ЕС Украине. С таким утверждением выступил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Большой триумф Венгрии на недавнем саммите ЕС. Венгрия успешно предотвратила нецелевое распределение средств, выделенных ей по договору с ЕС. Она не допустила того, чтобы они были переведены Украине», - передает слова главы МИД Венгрии госсекретарь Золтан Ковач в соцсети X.

Сийярто отметил, что Венгрия добилась того, чтобы был создан механизм, который сможет гарантировать использование средств в соответствии с соглашением. Венгрия, добавил он, по-прежнему остается приверженной миру и выступает против поставок оружия Киеву.