ВСУ поразили три российских самолета

В результате удара по аэродрому Бельбек в Крыму 31 января, вероятно, было поражено по меньшей мере три самолета врага, а также личный состав. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.

По его словам, лучшее подтверждение последствий атаки на аэродром — это спутниковые снимки.

"Но еще лучшее подтверждение — это некрологи в российских пабликах. Это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражениях. По меньшей мере, там было три самолета, затем личный состав определенный был уничтожен", — заявил Игнат.