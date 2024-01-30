Президент Кыргызстана нашел виновного во взрыве на ТЭЦ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высказал предположение о том, что причиной взрыва на ТЭЦ Бишкека мог стать казахстанский уголь. Об это он заявил в интервью агентству «Кабар».

«Раньше на ТЭЦ Бишкека жгли уголь с месторождения Кара-Кече, он незрелый и его калорийность составляет 3800 ккал/кг. В прошлом году мы решили использовать шабыркульский уголь. Его калорийность равна 5500 ккал/кг. Я не специалист, но думаю, что взрыв произошел из-за повышения температуры на фоне того, что сотрудники не учли высокую калорийность угля и жгли его как кара-кечинский», - отметил он.

Взрыв на столичной ТЭЦ произошел сегодня ночью. В результате аварии пострадали 5 человек. МЧС рассматривает две версии произошедшего, одна из которых — диверсия.