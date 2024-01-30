Семья арестованного в Баку французского шпиона обратилась к Макрону
Семья арестованного в Баку французского шпиона Мартина Райана обратилась к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой о содействии в его освобождении. Копия письма направлена в редакцию агентства France Presse 1 февраля.
«Мы смеем рассчитывать на вашу помощь в деле ускорения освобождения нашего сына», — написал отец заключенного Ричард Райан в письме от 23 января.
Райан сообщил, что Елисейский дворец еще не ответил на его письмо.
Отметим, что по имеющейся информации Мартин Райан, французский бизнесмен, подвергся давлению со стороны сотрудников службы внешней разведки этой страны, действовавших под дипломатическим иммунитетом при посольстве в Баку, и был привлечен к сотрудничеству. После этого МИД Азербайджана объявил персонами нон грата двух сотрудников дипведомства.
В письме Макрону Ричард Райан утверждает, что двое дипломатов посольства Франции в Баку, которые часто встречались с его сыном, на самом деле были сотрудниками спецслужб.
«Мы понимаем, что Мартин является жертвой напряженности между Францией и Азербайджаном», — сказал он.
Отец французского агента добавил, что в последний раз сотрудник французского консульства в Баку встречался с его сыном 28 декабря прошлого года.
Агентство также упоминает историю сложных взаимоотношений между Францией и Азербайджаном и отмечает, что поддержка Парижем Еревана после операции Азербайджана в Карабахе в сентябре прошлого года еще больше усилила эту напряженность.