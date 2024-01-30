Семья арестованного в Баку французского шпиона обратилась к Макрону

Райан сообщил, что Елисейский дворец еще не ответил на его письмо.

«Мы смеем рассчитывать на вашу помощь в деле ускорения освобождения нашего сына», — написал отец заключенного Ричард Райан в письме от 23 января.

Семья арестованного в Баку французского шпиона Мартина Райана обратилась к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой о содействии в его освобождении. Копия письма направлена в редакцию агентства France Presse 1 февраля.

Отметим, что по имеющейся информации Мартин Райан, французский бизнесмен, подвергся давлению со стороны сотрудников службы внешней разведки этой страны, действовавших под дипломатическим иммунитетом при посольстве в Баку, и был привлечен к сотрудничеству. После этого МИД Азербайджана объявил персонами нон грата двух сотрудников дипведомства.

В письме Макрону Ричард Райан утверждает, что двое дипломатов посольства Франции в Баку, которые часто встречались с его сыном, на самом деле были сотрудниками спецслужб.

«Мы понимаем, что Мартин является жертвой напряженности между Францией и Азербайджаном», — сказал он.

Отец французского агента добавил, что в последний раз сотрудник французского консульства в Баку встречался с его сыном 28 декабря прошлого года.

Агентство также упоминает историю сложных взаимоотношений между Францией и Азербайджаном и отмечает, что поддержка Парижем Еревана после операции Азербайджана в Карабахе в сентябре прошлого года еще больше усилила эту напряженность.