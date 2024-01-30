США и Британия бьют по Йемену

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли как минимум четыре удара по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на территории Йемена. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, атаке подвергся район Аль-Джарр в провинции Хаджа, который расположен примерно в 100 км от побережья Красного моря. Информация о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях не приводится.