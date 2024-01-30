Римас Куртинайтис: «Отдыхал в лесу с женой, собаками и кошками... И тут мне позвонили из Азербайджана»

Вернувшийся в Азербайджан после 18-летнего перерыва Римас Куртинайтис, который возглавил баскетбольный клуб "Сабах", сегодня после победы в чемпионате Азербайджана над "Серхедчи" провел пресс-конференцию.

"У меня было несколько предложений, но я отдыхал и, посоветовавшись с женой, думал продолжать свой отдых, - говорит Куртинайтис. - Финансы это позволяют. Просто скажу, что в Литве я живу в лесу, у меня там баня, пять собак, три кошки и два соседа (улыбается).

Но тут мне поступил звонок из Азербайджана. Меня спросили: не хочу ли я вернуться в Баку?

Я вспомнил, что 18 лет назад мы подняли баскетбол в Азербайджане, выиграли Исламиаду, обыграв в полуфинале Иран, который потом выступал на Олимпиаде. Золото Исламиады - одна из главных в моей карьере и в плане работы, и в плане качества. Одним словом, у меня остались прекрасные воспоминания. И я подумал: неплохая идея! Смотрел "Формулу-1" на улицах Баку. Удивляюсь: как вы смогли за 18 лет построить столько всего? В Литве за 30 лет построили один мост (смех в зале)".

Интересно, что некоторые азербайджанские баскетболисты, которые играли в Азербайджане 18 лет назад, до сих пор продолжают свою карьеру.

"Фуад Нифталиев и Заур Пашаев до сих пор играют. Причем Фуад неплохо играл сегодня. Тахир Бахшиев сейчас тренирует сборную Азербайджана. Он приезжал на стажировку в Литву... Я рад, что поколение, которое я учил, сейчас тренирует. Хорошие или плохие они тренеры - увидим.

Когда я сюда приехал в 2002 году, в Азербайджане было 30 человек, которые играли в баскетбол. За четыре года мы тогда подняли уровень. Жалко, что когда я уехал, все погасло. Не хочется, чтобы опять так случилось.

Какие задачи? Я уже говорил тут с влиятельными людьми. Не буду называть имен. Я не хочу просто провести тут время и уехать. Сейчас я вижу, что каждая команда в чемпионате Азербайджана по шесть-семь легионеров. Уровень хороший, есть сильные американцы - не лентяи.

Да, "Сабах" играл в этом сезоне в Кубке Европы. В следующем есть планы заявиться в Лигу чемпионов ФИБА. Это турнир на один уровень выше, чем Кубок Европы. Там команды еще сильнее, но почему бы и нет?".