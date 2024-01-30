Украина требует объяснений от немецкого телеканала

Репортаж журналиста немецкого телеканала ZDF Армина Кёрпера из Мариуполя Донецкой области может сказаться на работе этого СМИ в Украине. Об этом заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По его словам, визит руководителя московского бюро ZDF в Мариуполь без согласия Киева нарушает украинское законодательство. "Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение украинского законодательства может повлиять на дальнейшую работу этого СМИ в Украине", - написал Николенко в X.

29 января немецкий телеканал ZDF показал репортаж из Мариуполя. Корреспондент ZDF Армин Кёрпер рассказал о "большом количестве разрушений", которые он увидел. Однако он отметил также и "много восстановительных работ" в городе.

Журналист также рассказал, что группа телеканала добралась до Мариуполя "независимо". Они прошли путь из Москвы в Ростов-на-Дону, а затем попали в Мариуполь.