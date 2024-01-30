Азербайджанские металлурги во имя стабильности призывают проголосовать за Ильхама Алиева

Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 19:32

Руководство и трудовой коллектив одного из крупнейших в Азербайджане металлургических заводов «ЭЛ МЕТАЛ ПЛЮС» выступили в поддержку кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Следует отметить, что ОАО «ЭЛ МЕТАЛ ПЛЮС» производит из металлолома для внутреннего рынка и на экспорт сталь, полуфабрикаты и строительную арматуру для внутреннего рынка и экспорта. Предприятие состоит из сталеплавильного, прокатного и ремонтно-механического цехов, участка переработки металлолома, а также современных подстанций и отделов, в которых трудятся более 500 работников. «Наш коллектив жизненно заинтересован в сохранении политической стабильности и развитии экономики страны, - сказал в беседе с корреспондентом haqqın.az директор предприятия Мардан Алиев.

– А потому все мы реально оцениваем вклад президента Ильхама Алиева в достижение высоких темпов промышленно-экономического роста, а также политическую волю и решимость главы государства, проявленные в процессе освобождения оккупированных азербайджанских земель. Перед нашей страной стоит крупномасштабная задача - восстановить богатые полезными ископаемыми Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, через которые проходят стратегически важные транспортно-торговые маршруты. Огромный потенциал освобожденных от оккупации территорий будет задействован в рамках программы «Большого возвращения», нацеленной на превращение этого региона в один из самых процветающих уголков мира. Таким образом, само время требует от каждого, кто считает себя патриотом Азербайджанской Республики и заинтересован в дальнейшем прогрессе нашей прекрасной Родины, поддержать кандидатуру Ильхама Алиева, баллотирующегося на очередной президентский срок». Труженики завода «ЭЛ МЕТАЛ ПЛЮС» в числе тех, кто каждодневно участвуют в реализации задач государственной программы «Большое возвращение». Выпускаемая ими стальная арматура используется строительными компаниями при возведении жилых домов, школ, фабрик и других объектов во всех регионах страны, включая Агдам, Кельбаджар и другие районы. Отсюда и стратегическая задача, поставленная государством перед коллективом «ЭЛ МЕТАЛ ПЛЮС» - повысить производственную мощность предприятия с нынешних 7-10 тысяч тонн до 12-14 тысяч тонн в месяц.

«Следует понимать, что без металлических конструкций не обходится ни одно строительство в мире, - говорит Мардан Алиев. - Мы производим арматуру самых высоких международных стандартов с гарантией на 100 лет. А после того, как полностью завершится техническая модернизация производства, наше предприятие значительно увеличит выпуск продукции и, соответственно, создаст новые рабочие места, привлечет дополнительные кадры квалифицированных специалистов и внесет тем самым вклад в реализацию государственной программы по открытию в регионах новых рабочих мест». По словам директора предприятия, применение современных машин и оборудования для улучшения производственных процессов и качества продукции было одним из основных приоритетов завода. В настоящее время ЗАО «ЭЛ МЕТАЛ ПЛЮС» тесно сотрудничает с компаниями из Турции, Грузии, Украины, Италии, России, Латвии, Литвы, Эстонии и других стран Европы, ведущие компании которых являются постоянными клиентами завода. «Расширение производства «ЭЛ МЕТАЛ ПЛЮС» послужит значительному сокращению потребностей Азербайджана в импорте, повысит уровень самообеспечения сталелитейной продукцией и в итоге станет вкладом коллектива нашего предприятия в достижение экономической самодостаточности Азербайджана, - отметил Мардан Алиев.