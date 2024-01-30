Историческая сделка Индии и США

США одобрили продажу новейших беспилотников Индии, которая стремится модернизировать свои вооруженные силы в условиях противостояния с Китаем, сообщает Voice of America.

Сделка стоимостью 4 миллиарда долларов является важной вехой в истории закупок американского оружия Индией, поскольку исторически Дели полагался на поставки оружия из России.

Индийские официальные лица обсуждали закупку беспилотников во время государственного визита премьер-министра Нарендры Моди в США в прошлом году, чему предшествовали стычки Индии с Китаем и Пакистаном.

Госдепартамент официально проинформировал Конгресс о сделке, которая включает поставку 31 беспилотника MQ-9B Sky Guardian – самых современных летательных аппаратов типа Predator.

«Предлагаемая продажа повысит возможности Индии противостоять нынешним и будущим угрозам, обеспечивая беспилотное наблюдение и разведывательное патрулирование в морских коридорах», – заявил Госдепартамент.