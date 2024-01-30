Генерал ВСУ допустил новое наступление России на Киев

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко допустил новое наступление РФ на Киев. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос, допускает ли он очередную попытку захвата украинской столицы, Марченко ответил, что «допускает все».

«Для этого у них (у РФ - ред.) есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30–40 тысяч человек не проблема», - заявил генерал Марченко.

«Сейчас не нужно расслабляться, потому что они ушли не просто так обратно. Просто так никто не уходит во время войны. Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска — и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому», - добавил украинский генерал.