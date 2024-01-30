Азербайджанские военные осмотрели образцы турецкого оружия
Как уже сообщалось, делегация Минобороны Азербайджана находилась с визитом в Турции, где провела ряд встреч.
Согласно сообщению Минобороны, азербайджанские военные посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в одноименном парке в Анкаре и мавзолей-могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
В рамках визита представители азербайджанской делегации встретились с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Вооруженных сил генералом армии Метином Гюраком.
Высокопоставленные военнослужащие Азербайджанской армии посетили учебные корпуса Высшей военной школы Сухопутных войск Национального университета обороны, ознакомились с материально-технической базой и созданными условиями. Была предоставлена подробная информация об учебном процессе.
В рамках визита азербайджанская делегация посетила различные командования и операционные центры Вооруженных Сил Турции, а также военно-промышленные компании, где ознакомилась с деятельностью штабов, вооружением, техникой и средствами военного назначения.