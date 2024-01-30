Олигарх Бабаев пошел на дно из-за Карабахa

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:31

В суде Ростова-на-Дону продолжается судебный процесс по делу Керима Бабаева, азербайджанского бизнесмена, владевшего в Ростовской области крупными торговыми центрами. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на региональные российские СМИ, на судебных слушаниях, состоявшихся 31 декабря и 1 января, прокурор Александр Сказкин огласил доказательства обвинения, в числе которых были показания ныне покойного Валерия Васильева, работавшего в 2003-2014 водителем Керима Бабаева, а также являвшегося индивидуальным предпринимателем и заместителем директора ООО «Аксай» (тоже принадлежащего азербайджанскому олигарху). Следует отметить, что бизнес-империя Керима Бабаева в Ростовской области была разрушена в апреле 2021 года, когда сотрудники ФСБ России при поддержке ОМОН провели операцию против «организованной группы», которой руководил олигарх.

Вначале были арестованы глава Аксайского района Виталий Борзенко, покровительствовавший бизнесу Бабаева, директор одной из компаний бизнесмена, а также двое сыновей Бабаева. Самому олигарху тогда удалось скрыться от следствия. В результате спецоперации были закрыты два огромных торговых центра Керима Бабаева «Алмаз» и «Атлант» в Аксайском районе Ростовской области. По версии следствия, территории, на которых располагались торговые центры, азербайджанский бизнесмен незаконно получил лично от главы Аксайского района Борзенко. С другой стороны, принадлежавшие Бабаеву торговые рынки работали здесь с начала 2000-х годов. Почему федеральные правоохранительные органы вспомнили о незаконной деятельности азербайджанского олигарха только в 2021 году, остается загадкой. Частичный ответ на которую дают региональные российские СМИ, по сообщениям которых Керим Бабаев, известный в области как «ростовский Березовский», вполне возможно, не угодил кому-то в Москве. В течение нескольких месяцев Бабаеву удавалось скрываться, однако в ноябре 2021 года его арестовали под Ростовом. А суд над Бабаевым, двумя его сыновьями и другими фигурантами дела начался в середине 2023 года в Ростовском гарнизонном суде.

Олигарх, его сыновья, а также глава Аксайского района Виталий Борзенко обвиняются в создании преступной группы, осуществлявшей незаконный захват земель вдоль съезда с трассы Ростов-Москва, незаконном строительстве на них торговых центров, уклонении от уплаты налогов и в других преступлениях. На последних судебных заседаниях свидетельские показания Валерия Васильева были представлены прокурором в качестве доказательства, что вызвало протест обвиняемых и их адвокатов. «Знакомясь с показаниями покойного Васильева, я увидел много несоответствий, неправды, - возмутился Керим Бабаев. - Эти показания нельзя зачитывать. Там нет ни одного слова правды… А как, кому задать вопрос о том, что все это неправда?». Однако судья Александр Бондарев отклонил протест защиты, сказав, что для оценки доказательств ему надо с ними ознакомиться. После чего прокурор стал их зачитывать. Из показаний Валерия Васильева, который, помимо работы водителя, выполнял роль подставного лица со статусом «индивидуальный предприниматель», следовало, что он знал Бабаева как фактического владельца «Овощного рынка» в Аксайском районе. ⠀ Во время допросов на предварительном следствии следователь предъявлял Васильеву множество документов с его подписью, в числе которых были дарственные, на основании которых он получал в подарок земельные участки в районе аксайских рынков. Васильев ответил, что все договоры и дарственные были «формальными», на самом же деле он ничем не руководил, а заместителем гендиректора ООО «Аксай» его сделали, чтобы переложить ответственность за противопожарную безопасность на рынке.

Свидетель также утверждал, что за всеми этими делами стоял Керим Бабаев, а сам он соглашался с отведенной ему ролью «подставной фигуры», поскольку боялся потерять «хлебную работу». Еще одним доказательством гособвинителя стали аудиозаписи телефонных переговоров подсудимых Лидии Парфентьевой, Любови Хакало, Ирины Сукач, Ивана Ситько и других фигурантов дела. В ходе этих разговоров, записанных спецслужбами Ростовской области в ноябре-декабре 2020 года, фигуранты обсуждали финансовые дела торговых комплексов, сбор денег за электроэнергию с работавших на рынках предпринимателей, а также общие проблемы. На одной из записей Любовь Хакало, которая вела бухгалтерию азербайджанского олигарха, говорит, что в ноябре 2020 года, когда армия Азербайджана одержала победу в 44-дневной войне, все азербайджанские предприниматели, работавшие на рынках Керимова, массово отмечали это событие, что явно вызвало чье-то недовольство в Москве. «Отмечали с флагами, петардами, стреляли из пистолетов, сняли видео… Это они так радовались Карабаху. А потом приехал ОМОН и всех увезли», - цитировал прокурор разговор Любови Хакало с кем-то из абонентов. Из слов бухгалтера следует, что шумные пляски, устроенные азербайджанскими мигрантами, вызвали недовольство местных властей и стали поводом для первых атак на «аксайские рынки». «Борзенко против Бабаева пошел, - рассказывала Хакало. – Ему, видимо, по башке дали. Там какой-то заместитель губернатора приезжал…».