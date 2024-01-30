Продовольствие в мире подешевело

«В январе среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, с помощью которого ежемесячно отслеживается динамика мировых цен на продовольственные товары, составило 118 пунктов, что на 1% ниже уровня декабря и на 10,4% ниже соответствующего показателя за тот же период прошлого года», - говорится в сообщении.

В январе 2024 года мировые цены на продовольствие несколько снизились в основном благодаря удешевлению зерновых и мяса. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

По сравнению с декабрем значение индекса цен на зерновые снизилось на 2,2%. В январе было зафиксировано снижение мировых экспортных цен на пшеницу, обусловленное острой конкуренцией между экспортерами и появлением на рынке нового урожая из стран Южного полушария. Мировые экспортные цены на кукурузу резко снизились, а мировые котировки риса, наоборот, в январе выросли на 1,2 %.

Индекс цен на растительное масло в январе увеличился незначительно, лишь на 0,1% превысив декабрьский показатель, но все еще на 12,8% ниже значения января прошлого года.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО практически не изменился по сравнению с пересмотренным значением за декабрь и оказался на 17,8% ниже соответствующего показателя прошлого года. В январе мировые котировки сливочного масла и цельного сухого молока выросли, практически полностью перекрыв снижение котировок обезжиренного сухого молока и сыра.

Индекс цен на мясо продолжил снижаться седьмой месяц подряд, сократившись на 1,4% по сравнению с уровнем декабря: значительный объем предложения со стороны ведущих стран-экспортеров вызвал снижение мировых цен на мясо птицы, говядину и свинину. Международные цены на баранину, наоборот, выросли.

Индекс цен на сахар повысился на 0,8% по сравнению с декабрем, что обусловлено ростом беспокойства в связи с уровнем осадков ниже среднего в Бразилии и соответствующими возможными последствиями для урожая сахарного тростника вместе с неблагоприятными прогнозами по объему производства в Таиланде и Индии.