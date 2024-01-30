Осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда стал невыездным

Мерой пресечения в отношении Самвела Шириняна, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, избрали подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

"В качестве меры пресечения избран запрет на выезд", - отметили в пресс-службе Комитета.

Ранее уроженец Еревана, представляющийся в социальных сетях как Самвел Ширинян, устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах флага России, сняв свои действия на видео.

Ему предъявлено обвинение по статье "публичные заявления, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение с этой целью материалов с использованием информационно-коммуникационных технологий". Максимальное наказание по этой статье - до 4 лет лишения свободы.