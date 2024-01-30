Индия укрепляет границу с Пакистаном

Индия усилила меры обеспечения безопасности вдоль фактической границы с Пакистаном на индийской территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщил официальный представитель Вооруженных сил Индии полковник Судхир Чамоли в интервью американскому порталу Newsweek.

«Применение ХАМАС инновационных средств при нападении на Израиль 7 октября 2023 года вызвало тревогу среди служб безопасности по всему миру. ...Вдоль линии контроля [фактической границы] приняты необходимые меры для пресечения любых подобных злонамеренных попыток», - сказал он.

На границе развернуты «войска необходимой численности, а также требуемое военное оборудование», добавил Чамоли.

Фактическая граница между Индией и Пакистаном проходит по так называемой линии контроля - демаркационной линии протяженностью 740 км, находящейся на территории Джамму и Кашмир. Пограничный спор между государствами продолжается с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Сейчас в Кашмире нет официальной государственной границы.