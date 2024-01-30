Британия не поддержит США

Великобритания не присоединится к ответным ударам США по объектам проиранских сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс в интервью газете The Daily Telegraph.

По его словам, Лондон хочет избежать "широкого регионального конфликта" и призывает Тегеран "продемонстрировать контроль над поддерживаемыми Ираном ополченцами в Сирии и Ираке". В то же время Шэппс отметил, что Великобритания продолжит сотрудничать с США в вопросе борьбы с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) для обеспечения свободы навигации в Красном море. При этом он опроверг информацию о том, что власти королевства рассматривают возможность направить британский авианосец в зону боевых действий.

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Согласно телекомпании CBS, в качестве ответной меры американская администрация одобрила планы по нанесению ударов по иранским объектам и военным, расположенным в Ираке и Сирии.