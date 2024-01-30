Кобахидзе настроен на мир с Россией

Власти Грузии планируют продолжить курс на урегулирование отношений с РФ. Об этом говорится в правительственной программе кандидата в премьер-министры республики Ираклия Кобахидзе, направленной в парламент.

"Параллельно европейской интеграции страны главной задачей Грузии остается восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем и укрепление суверенитета страны. Власти Грузии продолжат проводить политику по мирному урегулированию грузино-российского конфликта", - сказано в документе.

Руководство Грузии продолжит прикладывать усилия, чтобы способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе.

Страна также настроена укреплять стратегические отношения с Арменией, Азербайджаном и Турцией.

"Продолжится укрепление успешного сотрудничества с государствами, являющимися соседями и партнерами, развитие двусторонних отношений во всех сферах, также продолжится процесс делимитации - демаркации границ в соответствии с национальными интересами, на основе стратегического партнерства и добрососедских отношений. В этом отношении будет важным сохранение и укрепление существующей высокой динамики двусторонних стратегических отношений как с Турцией, так с Азербайджаном и Арменией", - говорится в программе.