Взрывной рост цен на какао-бобы

Цены на какао-бобы в пятницу растут шестую сессию подряд и, вероятно, обновят максимум более чем за 46 лет по итогам торгов, сообщает MarketWatch.

«Предложение какао-бобов из Западной Африки остается ограниченным, и ожидания, что объемы их производства будут ниже спроса, усиливаются», - заявил вице-президент The Price Futures Group Джек Сковилл.

Мартовские фьючерсы на какао-бобы подорожали на 1%, до $5006 за тонну, на торгах на американской площадке ICE в пятницу.

В четверг цена этих контрактов составила $4956 за тонну - максимум на закрытие рынка с 20 июля 1977 года, по данным Dow Jones.

В январе какао-бобы подорожали на 15%, это самый существенный рост с ноября 2020 года.