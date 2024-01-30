Турецкие компании уходят из России

Турецкий строительный подрядчик Ronesans Holding объявил о сворачивании операций в России, где он входил в десятку крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора. В России, а именно в Петербурге, бизнес группы, впоследствии существенно расширившей географию, зародился в 1993 году.

"В России Ronesans вышла из строительного бизнеса в мае 2022 года и бизнеса в сфере недвижимости в июне 2023 года, перенаправив инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру. Этот переход и стратегическое решение отойти от прямого управления на этом рынке изменили стратегию роста Ronesans. Глобальное присутствие группы теперь распространяется на различные регионы, включая Турцию, Нидерланды, Германию и страны СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан", - говорится в пресс-релизе подрядчика.

В российском портфолио Ronesans как промышленные объекты, так и масштабные проекты в сфере недвижимости - "Лахта Центр" "Газпрома" в Санкт-Петербурге, небоскребы "Федерация", Neva Towers, iCity.