«Продажная политика»: Зеленского раскритиковали за желание уволить Залужного

Украинскому руководству стоит отложить внутренние политические споры и сосредоточиться на вопросах безопасности. Об этом пишет издание Bloomberg, рассматривая ситуацию с возможным увольнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"[ЕС] выделил 50 миллиардов евро помощи Украине, и это отличная новость. Следующими, кто должен предоставить приоритет жизненно важному вопросу безопасности над продажной внутренней политикой, должны стать республиканцы в Конгрессе США и президент Владимир Зеленский в Киеве", – говорится в публикации.

Издание перечисляет многочисленные заслуги Залужного в войне и замечает, что Зеленскому нужна достаточно веская причина, чтобы отправить генерала в отставку. Автор публикации подчеркивает, что даже самые талантливые генералы могут терпеть неудачи в войне, особенно, когда у них недостаточно ресурсов для проведения операций, как это произошло с летним контрнаступлением ВСУ.

"Зеленскому стоит долго подумать о потенциальной цене замены командующего, которого так уважают его войска, потому что если речь идет о зависти, то праздновать будут только в Москве", – пишет Bloomberg.

Автор публикации отмечает, что сейчас для Украины наступило самое опасное время после начального периода войны: артиллерийские снаряды заканчиваются, противовоздушная оборона также не имеет больших запасов ракет, а украинские производители оружия не могут сравниться в темпах с российским ВПК.

"Увольнение Залужного нанесло бы вред и без того ослабленному моральному духу на фронте. (...) Если Зеленский не знает чего-то большего, чего не знает остальной мир, он должен отбросить свои разочарования и наладить отношения [с Залужным]", – пишет Bloomberg и добавляет, что Зеленскому стоит сосредоточиться на лоббировании поставок западного оружия, а не на увольнении Залужного.