Германия не оставила без денег Украину

Депутаты Бундестага утвердили бюджет ФРГ на текущий год. За проект бюджета отдали голоса 388 парламентариев правящей коалиции, против проголосовали 279 депутатов. Воздержавшихся не было, сообщают СМИ.

В документе предусмотрена военная помощь Украине в размере 7,6 миллиарда евро. Перед голосованием в Германии шли многочисленные дискуссии среди руководства федеральных земель, в которых должны утвердить траты. Ожидается, что они это сделают. Общий бюджет ФРГ на этот год составил 476,81 миллиарда евро. Среди них есть чуть более 39 миллиардов заимствований.

Главный финансовый документ Германии не могли принять с ноября прошлого года из-за большой "финансовой дыры", которую правящая коалиция ФРГ после горячих дебатов с оппозицией все же залатала, предоставив соответствующие гарантии.