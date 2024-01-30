Путин требует больше оружия

C начала войны поставки в войска танков уже выросли в 5 раз, БМП и бронетранспортеров — в 3,5 раза, также «значительно увеличился» выпуск беспилотников и артиллерийских боеприпасов, перечислил Путин. Но этого мало. «Гособоронзаказ на 2024 год вновь существенно увеличен и, хочу это подчеркнуть, полностью обеспечен финансированием», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента, на российских предприятиях ОПК «сейчас идёт колоссальная» работа, станки и конвейеры работают «в три смены», а трудовые коллективы «совершили настоящий прорыв».

«Практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы <…> Таких же результатов будем добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений», — сказал Путин, добавив, что предприятия и конструкторские ОПК бюро будут «гарантированно обеспечены заказами на годы вперед». Это поможет развитию российской экономики, социальной сферы и системы здравоохранения, добавил президент.

В 2024 году правительство России заложило в бюджет 10,8 трлн рублей расходов на оборону — на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн). Доля военных расходов в бюджете — 29,5% — станет рекордной со времен СССР.