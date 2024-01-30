Ереван назвал новых партнеров

Индия и Франция стали для Армении основными партнерами в оборонной сфере. Об этом в интервью Общественному ТВ Армении заявил глава Минобороны республики Сурен Папикян.

"В процессе диверсификации приобретения оружия и вооружений мы приобрели новых партнеров и наладили отношения со многими сверхдержавами. В частности, Индия и Франция стали нашими основными партнерами в сфере обороны", - заявил Папикян.