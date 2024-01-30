В Армении призывают забыть Карабах

Он уверен, что мечта о Карабахе была заложена в гражданах Армении для того, чтобы лишить суверенитета.

«Мы и грядущие поколения должны лелеять самую важную мечту – о суверенной Республике Армения, а не руководствоваться программой, написанной для нас годами ранее специально для того, чтобы мы потеряли суверенитет», – заявил Алексанян журналистам.

По его словам, даже если гипотетически предположить, что военный баланс в будущем изменится в пользу Армении и ей удастся «вернуть» Карабах, продлится это недолго и повторится та же история.

Алексанян указал, что ни одно государство в мире так и не признало Карабах частью Армении.

Депутат задался вопросом – насколько это логично и благоразумно, если трехмиллионная Армения и впредь будет предъявлять территориальные претензии к своим соседям, даже если это делается ради восстановления исторической справедливости. «Если мы и впредь будем руководствоваться этим кодом, ни к чему хорошему это нас не приведет», – сказал он.