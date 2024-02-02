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Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан попросила президента Реджепа Тайипа Эрдогана освободить ее от должности из-за давления на нее и семью. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«На данный момент наша экономическая программа начала приносить плоды. Увеличение резервов, экономические показатели, тренд инфляции являются доказательством этого успеха. Несмотря на позитивные сдвиги, как известно общественности, недавно была организована крупная кампания против моей репутации. Чтобы не допустить дальнейшего влияния этого на мою семью и ребенка, которому не исполнилось еще и 1,5 лет, я попросила у президента освободить меня от обязанностей, которые с честью выполняю с первого дня назначения», – говорится в обращении Эркан, размещенном в Х.