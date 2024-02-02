Согласно обвинительному заключению, в числе услуг, которые оказывал Бахтияр Гаджиев, были поддержка соискателей зарубежных виз, обучение за границей и организация туристических поездок.

Согласно обвинительному заключению, Бахтияр Гаджиев зарегистрировал 23 января 2013 года общество с ограниченной ответственностью Human Capital Consulting, которое осуществляло деятельность в арендованном офисе бакинского бизнес-центра «Каспий Плаза».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева.

Судя по представленным документам, Гаджиев, оказывая перечисленные выше услуги, не заключал трудовые договоры с преподавателями иностранных языков, а также уклонился от уплаты налогов и социального страхования на общую сумму 52.489 манатов.

В 2015 году подсудимый создал «Институт общественной политики» - организацию, которую Гаджиев позиционировал, как «научно-производственное объединение» (НПО).

В 2020-2022 годах офис провел серию мероприятий под названием Caspian PlatForum, за которые Гаджиеву в рамках грантовых соглашений с неправительственной организацией «Европейский фонд за демократию» удалось провести на свои счета в иностранных банках около 45.500 евро, которые не были задекларированы на таможне.

Утверждается, что Бахтияр Гаджиев заработал преступным путем в общей сложности 133.849 манатов, на которые приобрел квартиру в Ясамальском районе Баку.

Согласно еще одному обвинению, подсудимый оскорбил Ульвию Мурадову (Аловлу), которая 15 октября 2021 года привлекла его по особому обвинению к разбирательству в Ясамальском районном суде, а также оказал сопротивление судебному исполнителю Орхану Абдуллаеву, пытавшемуся вывести ответчика из зала суда.

Сам Гаджиев заявил в ходе судебного разбирательства, что ему непонятно, в чем именно его обвиняют.

«Обвинение в контрабанде мне неясно, - заявил он судье. - В какой форме проводилась эта контрабанда? Что имеется в виду под «легализацией»? О какой незаконной предпринимательской деятельности идет речь? И с каких это пор деятельность языковых курсов считается «незаконным предпринимательством»? Какое еще неуважение к суду? Ульвия Аловлу меня оскорбила, а я ответил».

Суд продолжит рассмотрение дела 16 февраля.