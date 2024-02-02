Медведев пригрозил НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил НАТО об ответных мерах России на возможное предоставление аэродромов для ВСУ. Об этом написал Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте», комментируя военные учения альянса.

«Это будет означать только одно — большую войну, от которой НАТО уже не отвертится. То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов», — написал Медведев.

Аэродромы, вне всякого сомнения, станут законной целью для российской армии и будут уничтожены как враги, подчеркнул он.