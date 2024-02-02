Армения заявила об отсутствии территориальных претензий
Армения никаких притязаний, никаких территориальных требований к какой-либо стране не имеет. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.
Глава оборонного ведомства отметил, что цель и миссия Вооруженных сил Армении – защита суверенитета и территориальной целостности Армении.
«Это та концепция, которая лежит в основе нашей армии», – добавил он.
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